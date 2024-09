«J’ai perdu», Labrune fait une annonce hallucinante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de l'élection pour désigner le nouveau président de la LFP, Vincent Labrune, qui occupe ce poste depuis 2020, a vécu des dernières semaines compliquées en raison des polémiques autour des droits TV pour la Ligue 1. L'année dernière, il avait annoncé publiquement qu'il visait clairement la barre du milliard d'euros pour ces droits. Force est de constater que le bilan est bien loin des attentes.

Président de la LFP depuis 2020, Vincent Labrune est encore favori à sa propre succession pour l'élection de la semaine prochaine. Malgré les épreuves traversées ces derniers mois durant lesquels il a été largement décrié, il va tenter de poursuivre son règne. Il a néanmoins été obligé de reconnaître quelques erreurs et n'hésite pas à mettre un genou à terre.

«J’ai perdu»

Dans une longue enquête pour So Foot, Vincent Labrune s'est confié sur les récents événements qui l'ont obligé à constater un échec concernant les droits TV. En effet, l'objectif du milliard d'euros est encore très éloigné puisque le total des droits pour le football français s'élèverait aux alentours des 500M€, soit la moitié de ce qui avait été annoncé. « On a traversé la plus grande crise de l’histoire du football français. On a peut-être commis des erreurs de com. Mais si on devait refaire tout ce qu’on a fait, je ne vois pas ce qu’on pourrait faire différemment. Je suis un guerrier et là, j’ai perdu » avoue-t-il.

Un scandale qui fait couler beaucoup d'encre

Cette saison, la diffusion de la Ligue 1 est assurée par DAZN et beIN Sports pour environ 500M€. Au cours de l'été, la nouvelle a fait beaucoup parler puisque les dirigeants du football français ont été pris pour cible face à ces nombreuses incompréhensions. La crise était difficile à éviter et il faudra travailler d'arrache-pied pour redonner envie de regarder du football à la télévision. Vincent Labrune, s'il est réélu, est attendu.