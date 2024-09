En plein «cauchemar», Labrune lâche un incroyable aveu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, le football français a vendu ses droits tv à un prix très inférieur à celui réclamé initialement. Entre DAZN et beIN SPORTS, le LFP a effectivement récupéré moins de 500M€ pour la diffusion de la Ligue 1 ce qui place de nombreux clubs de l'élite dans une situation économique plus que délicate. Interrogé sur cette crise, Vincent Labrune, le président contesté de la Ligue, ne manque pas de reconnaître qu'il était en plein cauchemar.

C'est une situation qui fait grandement parler. Et pour cause, après de très longs mois de négociations, les droits de diffusion de la Ligue 1 n'ont pas atteint les chiffres annoncés. En effet, alors que Vincent Labrune a affirmé qu'il espérait obtenir 1 milliard d'euros, l'accord s'est conclu pour deux fois moins. La LFP a effectivement obtenu 500M€ de Droits tv répartis entre DAZN, qui versera 400M€ par an pour la diffusion de sept matches sur huit par journées, et beIN SPORTS qui accepté un deal inédit d'un total de 100M€ pour un match par journée (80M€ de droits télé et 20M€ de sponsoring). Cela place ainsi les clubs de Ligue 1 dans une position inconfortable sur plan économique, d'autant plus qu'avec un abonnement à 39,99€ par mois (sans engagement), DAZN n'arrive pas pour le moment à rentabiliser son investissement.

LFP : Vincent Labrune a demandé son départ https://t.co/H6uI4uRCSa pic.twitter.com/Hr2oZ4IHkh — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Labrune en plein «cauchemar»

Par conséquent, Vincent Labrune est plus que jamais sous le feu de critiques. Candidat à sa réélection à la présidence de la LFP, l'ancien patron de l'OM pourrait payer très cher cette gestion catastrophique. D'ailleurs, dans une enquête très attendue réalisée par So Foot, Vincent Labrune s'est confié sur la négociation des droits télé du football français qui ont duré dix mois. Et il reconnaît les difficulté dans ce dossier. « Ça ne s’est pas passé comme on l’aurait rêvé, mais il faut l’accepter » admet le président de la LFP, qui reconnaît avoir vécu cette période comme un « cauchemar »

«DAZN, jamais de la vie»

Un échec d'autant plus important que Vincent Labrune ne voulait pas entendre parler de DAZN lorsque le premier appel d'offre a été lancé en septembre 2023. « DAZN, jamais de la vie. C’est ce qu’il disait au retour du premier appel d’offres, déclaré infructueux », assure un salarié de la LFP toujours auprès de So Foot. Reste désormais à savoir si la gestion des Droits télé va lui coûter sa place de président de la Ligue alors que Cyril Linette est candidat face à lui.