Mbappé lâche une annonce à un club de Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le tirage au sort va offrir de magnifiques retrouvailles entre les frères Mbappé puisque le Real Madrid se déplacera à Lille où a signé Ethan cet été. Et d’après Olivier Létang, l’ancien attaquant du PSG avait d’ailleurs demandé aux Lillois de se qualifier absolument pour la Ligue des champions afin d’envisager d’affronter son frère pour la première fois de sa carrière professionnelle.

C'est l'une des belles histoires du tirage au sort des affiches de la Ligue des champions nouvelle formule. Le Real Madrid de Kylian Mbappé va effectivement se déplacer sur la pelouse du LOSC d'Ethan Mbappé. Les deux frères s'affronteront pour la première fois de leur carrière professionnelle. Et selon Olivier Létang, l'ancien attaquant du PSG l'avait prédit.

Mbappé au coeur d’un penaltygate au Real Madrid ? https://t.co/F6prkTconh pic.twitter.com/ewxcNzlKfw — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Retrouvailles en Ligue des champions pour les frères Mbappé

« On en avait parlé avec Kylian avant le troisième tour préliminaire contre Fenerbahçe. Il nous avait dit de déjà nous qualifier... On est assez proches. Pour les deux frères, c'est extraordinaire de se recroiser aussi vite et en Ligue des champions. On en rêvait tous », assure le président du LOSC dans des propos rapportés par L’EQUIPE, avant de poursuivre.

«C'est encore une histoire dans l'histoire»

« C'est encore une histoire dans l'histoire. Je vais aussi retrouver Carlo Ancelotti que j'avais croisé au PSG (quand il était directeur sportif) et même Thiago Motta avec la Juventus Turin. Tout ça est formidable », ajoute Olivier Létang.