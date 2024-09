Attaqué par Labrune, Riolo fait une révélation hallucinante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la tourmente à quelques jours des élections à la présidence de la LFP, Vincent Labrune est sous le feu des critiques. Et depuis quelques semaines, Daniel Riolo est l'un de ses plus fervents détracteurs. Ce qui lui vaudrait d'ailleurs des menaces en coulisses. Le journaliste lâche ainsi des révélations sur l'ancien président de l'OM.

Candidat à sa propre réélection à la présidence de la LFP, Vincent Labrune va défier Cyril Linette, son seul opposant. Cependant, l'ancien président de l'OM fait tout en coulisses pour se mettre dans les meilleures condition comme le révèle Daniel Riolo qui lâche quelques anecdotes à son sujet.

Le président de la LFP, Vincent Labrune attaqué à Lens https://t.co/RqzWUogPqS pic.twitter.com/R3pURrqUEM — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

«Ce n’est pas personnel»

« Il me cite ? Il est persuadé que j’en fais une affaire personnelle. Moi je m’en fous, je juge la LFP. Sa vie, son œuvre avant ou après, j’en ai rien à cirer. Moi c’est la LFP et l’avenir du football qui est en perdition. Je pense qu’il doit s’en aller, on n’a jamais eu un président aussi mauvais. Ce n’est pas personnel », assure l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot, avant de raconter une anecdote.

«Il en a après moi puisque depuis 2009»

« Lui personnellement, il en a après moi puisque depuis 2009, le premier coup de fil qu’il avait passé à l’ancien patron. Il nous convoque dans le bureau et nous dit : ‘‘Il y a le gars de l’OM, il fait la gueule’’. Il avait mis un coup de pression. Il fait virer des gens. Ça c’est un être humain », ajoute Daniel Riolo.