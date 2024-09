LFP : Vincent Labrune a demandé son départ

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques semaines, l'avenir du football français est en discussion et mardi prochain, le nouveau président de la LFP sera connu. Vincent Labrune, l'actuel président, épinglé sur les affaires de droits TV pour la diffusion de la Ligue 1 récemment, voit un autre candidat se présenter face à lui : Cyril Linette. Visiblement cette perspective ne lui plaît pas forcément et il chercherait quelque chose qui pourrait faire tourner le vote en sa faveur.

Favori à sa propre succession pour le poste de président de la LFP, Vincent Labrune a vécu des agitations ces dernières semaines autour de la diffusion de la Ligue 1 et pourrait se retrouver en danger face à un autre candidat. Cyril Linette a obtenu les parrainages pour se présenter à l'élection le 10 septembre prochain et il pourrait venir contrecarrer les plans du président actuel.

«Une campagne électorale comme on n’a jamais eu»

Pas forcément ravi de cette nouvelle, même s'il aime à dire le contraire, Vincent Labrune essaie tant bien que mal de garder le cap pour conserver sa place. C'est en tout cas ce que révèle Daniel Riolo sur RMC. « C’est en train de devenir une campagne électorale comme on n’a jamais eu. Labrune a, il faut le dire, énormément de relations dans les pouvoirs politiques, financiers, même deux, trois potes dans la police, donc il tente le coup de la banane pourrie dans un article qui sort demain. C’est à mourir de rire. C’est compliqué de trouver un truc sur Linette, il a trouvé qu’il était parti fâché, quand il bossait à PMU, avec le boss. Ça s’est gavé, attention. Il y a 14 pages dans So Foot sur Vincent Labrune et ses exploits depuis ses débuts », ironise le journaliste.

Labrune en danger ?

Ancien directeur général de L'Equipe et du PMU, Cyril Linette a obtenu le droit de se présenter à la présidence de la LFP face à Vincent Labrune notamment grâce à l'intervention de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra. Il sait qu'il ne part pas favori mais compte bien changer le modèle économique du football français. Le résultat de cette élection sera connu dans moins d'une semaine.