Mercato : PSG, Real Madrid... Retrouvailles inattendues pour Kylian Mbappé ?

Alors que le Real Madrid est en proie à de nombreuses blessures, notamment en défense, certains supporters ne seraient pas contre l’idée d’un retour de Sergio Ramos chez les Merengue. Difficile en revanche de voir l’ancien joueur du PSG et du FC Séville retrouver la Casa Blanca, la faute à ses relations avec le président Florentino Pérez.

C’est l’hécatombe au Real Madrid ! Alors que la saison vient à peine de commencer, Carlo Ancelotti voit plusieurs de ses joueurs déjà être atteints par des problèmes physiques, notamment en défense. Eder Militao est le dernier en date, lui qui s’est blessé à l’entraînement avec le Brésil et qui a fait son retour dans la capitale espagnole. Le cas Antonio Rüdiger inquiète aussi puisque l’Allemand, bien qu’en état de jouer, souffre d'arthrose prématurée à l'un de ses genoux, l’obligeant à s’accorder quelques moments de repos. Le jeune Jacobo Ramón, souffre quant à lui d’un problème musculaire alors que David Alaba ne reviendra qu’en novembre.

Le Real Madrid risque de souffrir en défense

Le Real Madrid avait pris la décision de ne pas recruter de défenseur central cet été après son échec avec Leny Yoro, parti à Manchester United. Le club serait-il disposé à revoir sa position en janvier, ou bien dès maintenant avec un joueur libre ? Bernabéu Digital soulève l’hypothèse d’un retour de Sergio Ramos, sans contrat après son année au FC Séville. Une option crédible ?

Un retour de Sergio Ramos exclu

Selon le site spécialisé dans l’actualité du Real Madrid, il est presque impossible d’imaginer l’emblématique capitaine merengue, qui a joué deux saisons au PSG entre 2021 et 2023, revenir dans la capitale et retrouver notamment son ancien coéquipier Kylian Mbappé malgré sa saison satisfaisante en Andalousie. La faute aux relations tendues entre le défenseur de 38 ans et le président Florentino Pérez depuis l’échec des négociations pour une prolongation il y a trois ans. De plus, les dirigeants n'envisagent pas pour l'heure d'ajustements à l'arrière.