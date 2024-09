Rabiot déjà choqué à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot a surpris son monde ces derniers jours en optant finalement pour un transfert libre du côté de l’OM, où il a signé un contrat de deux ans. Et au moment de son arrivée à l’aéroport de Marignane lundi soir, le milieu de terrain de l’équipe de France n’a pas caché sa surprise de voir autant de monde pour l’accueillir.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe lorsqu’il a commencé à circuler dimanche soir sur les réseaux sociaux, et elle a été officialisée mardi après-midi par l’OM : Adrien Rabiot (29 ans), qui était libre depuis son départ de la Juventus Turin en fin de saison dernière, s’est engagé avec le club phocéen jusqu’en 2026. Il avait atterri lundi soir, accueillir comme une star par plus de 500 fans de l’OM.

« Incroyable, énorme »

Interrogé par la presse dès son arrivée, Adrien Rabiot s’était tout de suite avoué choqué par l’ambiance brûlante sur place : « C'est incroyable, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça, voir tous les gens qui sont là et contents, ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner », avait lâché l’ancien joueur du PSG.

500 personnes pour le recevoir

« On m'a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur », a précisé la nouvelle recrue de l’OM.