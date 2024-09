Mercato - OM : Une date dévoilée pour les grande annonces d’Adrien Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, c’est désormais officiel, Adrien Rabiot est un joueur de l’OM. Voilà un transfert auquel on ne s’attendait pas. Alors que le Français, libre après son départ de la Juventus, n’avait pas encore trouvé de club, il s’est engagé avec Marseille. Forcément, la première intervention de Rabiot va être très attendue et ça va arriver très vite.

Compte tenu de la rivalité entre l’OM et le PSG, on n’imaginait jamais voir Adrien Rabiot, lui le titi parisien, porter le maillot du club phocéen. Et pourtant, depuis ce mardi 17 septembre, c’est le cas. En effet, alors que Rabiot était libre de s’engager avec le club de son choix, il a décidé de signer à Marseille, s’engageant pour deux saisons.

OM : «Très surprenant», un agent balance sur le transfert de Rabiot https://t.co/a1a4Yxx53Z pic.twitter.com/B6sodG4twz — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Rabiot est un joueur de l’OM

L’OM l’a officialisé : Adrien Rabiot est un nouveau joueur du club phocéen. « L'Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d'Adrien Rabiot. Agé de 29 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », a annoncé l’OM dans son communiqué.

Rendez-vous ce mercredi

Ayant déjà livré quelques mots à son arrivée à l’aéroport ce lundi soir, Adrien Rabiot va prend plus amplement la parole d’ici quelques heures. En effet, en tant que nouveau joueur de l’OM, l’international français sera présenté à la presse dès ce mercredi. Comme le rapporte le journaliste Karim Attab, le rendez-vous est donné à 15h ce 18 septembre pour la conférence de presse de Rabiot.