Le RC Lens et ce joueur bloquent un transfert de dernière minute

Alors que la fenêtre des transferts a refermé ses portes en France, certains championnats étrangers profitent encore des dernières opportunités pour renforcer leurs effectifs en ce début de mois de septembre. C’est notamment le cas de la Turquie, où plusieurs clubs continuent de se montrer actifs sur le marché. Trabzonspor, club phare du pays, a jeté son dévolu sur Wesley Saïd, l’attaquant du RC Lens. Toutefois, malgré l’intérêt manifeste des Turcs, les Sang et Or et leur joueur ont décidé de poursuivre l'aventure ensemble.

Wesley Saïd, l'un des attaquants les plus performants du RC Lens depuis le début de la saison, aurait suscité l'intérêt de Trabzonspor. Selon certaines sources, le club turc aurait tenté de le recruter dans les derniers jours du mercato, voyant en lui un renfort de choix pour étoffer son secteur offensif. Toutefois, la tentative d'attirer l'attaquant sang et or n'aboutira pas puisque le club et Saïd veulent continuer.

Lens veut garder Saïd

D'après les informations de Foot Mercato, le RC Lens se serait opposé au départ de Wesley Saïd ces derniers jours. « Il est fin techniquement. Il peut enchaîner les dribbles dans la surface et éliminer un adversaire grâce à sa qualité », faisait remarquer Will Still en conférence de presse vendredi. L'attaquant lensois, qui s'est également présenté devant la presse, a de son côté fermé la porte à un départ en Turquie.

«Ce n’était pas de ma volonté»

« La Turquie, c’est une piste qu’il y a eu cet été, mais ce n’était pas de ma volonté. Je suis très attaché à Lens, je suis bien, je suis dans les meilleures conditions. Et puis, je suis dans une bonne forme. Mon début de saison est bon. Ce n’est pas le meilleur moment de partir, j’ai eu d’autres moments pour partir », a assuré Wesley Saïd. Le transfert de dernière minute n'aura donc pas lieu.