Transferts : Les coulisses de cette signature au RC Lens dévoilées

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ça a aussi beaucoup bougé au RC Lens. Alors que le changement majeur se situe bien évidemment sur le banc de touche avec l’arrivée de Will Still pour remplacer Franck Haise, de nouvelles têtes ont également rejoint l’effectif. C’est notamment le cas de Sidi Bane, recruté en provenance du BATE Borisov. Le Sénégalais a rejoint les Sang et Or et dans son entourage, on est revenu sur son transfert à Lens.

Le 13 août dernier, le RC Lens officialisait l’arrivée d’un nouveau joueur pour Will Still : Sidi Bane. « Défenseur prometteur, polyvalent et bon relanceur, Sidi tire également de son parcours atypique une grande force mentale. Malgré son jeune âge, il a déjà été confronté au haut niveau européen à plusieurs reprises », confiait notamment Pierre Dréossi, directeur général des Sang et Or, après la signature du désormais ex-joueur du BATE Borisov.

Mercato : Il vide son sac sur son transfert avorté au RC Lens https://t.co/Rr2erCOpzM pic.twitter.com/MrmlPGyNz0 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

« Une fois le contact établi, les discussions et le transfert n’ont pas traîné »

A 20 ans, Sidi Bane est donc désormais un joueur du RC Lens, avec qui il a signé jusqu’en 2028. A propos de ce transfert, l’entourage du Sénégalais a fait certaines confidences. Pour Le 11 HDF, le clan Bane a alors expliqué : « Le transfert a été acté en fin de saison dernière avec un contrat de quatre ans. Une fois le contact établi, les discussions et le transfert n’ont pas traîné. On avait beaucoup de contacts après sa première année en Biélorussie, mais il fallait le laisser s’adapter au BATE Borisov et marquer son territoire. Il s’est forgé une mentalité là-bas malgré beaucoup de difficultés. Il ne s’est pas résigné et a cru en lui pour s’imposer au BATE et devenir un titulaire indiscutable. Déjà, le RC Lens le suivait depuis très longtemps ».

« Le RC Lens ne se refuse pas »

« Malgré l’insistance de beaucoup de clubs, le projet du RC Lens et ses propositions étaient meilleures. L’histoire du club, son palmarès, ses supporters, l’ambiance à Bollaert et surtout les joueurs sénégalais qui sont passés par le club nous ont poussé à vite faire ce choix. Le RC Lens ne se refuse pas », a poursuivi ce proche du joueur du RC Lens.