Mercato : L'OM a recruté un ovni, le bras droit de Longoria se lâche

Pour renforcer son attaque, l'OM s'est attaché les services de Mason Greenwood lors du dernier mercato estival. De retour à Marseille depuis le mois de juillet, Fabrizio Ravanelli s'est totalement enflammé pour le transfert du crack anglais. En effet, le nouveau conseiller institutionnel et sportif de l'OM n'a pas tari d'éloges à l'égard de Mason Greenwood.

Lorsqu'il était encore joueur, Fabrizio Ravanelli a évolué pendant deux saisons et demie à l'OM (septembre 1997 - janvier 2000). Reconverti après avoir raccroché les crampons, l'Italien est de retour à Marseille depuis le 8 juillet. En effet, Pablo Longoria a embauché Fabrizio Ravanelli pour qu'il assume le rôle de conseiller institutionnel et sportif. Ce qui enchante le principal concerné.

« L'OM vous a donné la possibilité de revenir dans le monde du football. Vous attendiez-vous à ce que cette offre vienne tôt ou tard de la Juventus, à qui vous avez offert, avec votre but à l'Ajax en 1996, la dernière Ligue des champions ? Oui, je m'attendais à ce qu'on m'appelle pour me demander de rejoindre un club qui était ma vie, mon équipe préférée. C'est ce qui s'est passé avec Longoria, qui m'a ouvert sa porte. Quand il n'est pas là, c'est moi qui le représente et qui représente Marseille. C'est fantastique, je n'avais vécu un tel rêve que lors de mon premier jour à la Juve », a déclaré Fabrizio Ravanelli lors d'un entretien accordé à Il Foglio Penna Bianca.

Dix jours après le rapatriement de Fabrizio Ravanelli, Pablo Longoria a officialisé le transfert de Mason Greenwood, arrivé pour environ 30M€ en provenance de Manchester United. A en croire l'Italien, l'OM a touché le gros lot en s'offrant les services du crack anglais de 22 ans. « Pour Greenwood, vous avez remporté votre duel avec Naples, qui voulait le mettre à disposition de Conte ? Greenwood joue un autre sport. Je ne comprends pas comment les grands clubs ont pu le laisser filer. Comment Manchester United l'a vendu à Getafe, l'équipe avec laquelle il a explosé l'an dernier. Il a un mérite : sur 10 tirs, neuf sont des buts et un est sauvé par le gardien », s'est enflammé Fabrizio Ravanelli durant son échange avec Il Foglio Penna Bianca.