Il réclame le grand retour de l’OM, panique pour le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Candidat à la présidence de la LFP, pour laquelle il est en concurrence avec Vincent Labrune, Cyril Linette s’est confié auprès de La Provence. L’ancien journaliste et directeur général de L'Équipe est notamment revenu sur ses échanges avec Pablo Longoria et sa volonté de voir l’OM concurrencer le PSG afin d'accroître l'attractivité de la Ligue 1.

« Peut-être. Mais vu les informations que j’ai, c’est Pablo qui décide. » Interrogé sur la proximité entre Vincent Labrune et Frank McCourt, Cyril Linette, candidat à la présidence de la LFP, a assuré auprès de La Provence que c’est Pablo Longoria qui décidera du vote de l’OM. Dans un entretien accordé au quotidien régional, l’ancien journaliste et directeur général de L'Équipe et du PMU a exposé ses ambitions pour le football français et souhaite que Marseille en soit un des acteurs principaux.

OM : Il annonce du lourd avec De Zerbi https://t.co/nviiPz7tpp pic.twitter.com/Z6GfzsFmF8 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

«Le scénario idéal pour le football français, c’est Marseille et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans»

Voir l’OM capable de concurrencer le PSG serait bénéfique pour l’attractivité de la Ligue 1. « L’OM doit-il être une locomotive du football français ? Évidemment. Il l’est déjà de fait, il lui manque peut-être un peu de continuité et de moyens pour être vraiment à la lutte. Le scénario idéal pour le football français, c’est Marseille et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans. C’est ce qu’il faut souhaiter, que l’OM soit encore plus locomotive », a déclaré Cyril Linette.

«L’OM est extraordinairement emblématique en Afrique, on a beaucoup de choses à faire à ce sujet»

Autre point en lien avec l’OM que Cyril Linette aimerait développer s’il est élu président de la LFP, le développement de la Ligue 1 en Afrique : « Je suis aussi sensible au développement de la Ligue 1 en Afrique, je ne comprends pas pourquoi on n’est pas plus présent. Aujourd’hui, la Liga gagne de l’argent en Afrique, la Ligue 1 n’en gagne pas alors que nous avons 30% de nos joueurs qui ont un lien avec l’Afrique. Et l’OM est extraordinairement emblématique en Afrique, on a beaucoup de choses à faire à ce sujet. »