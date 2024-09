OM : Il annonce du lourd avec De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la suite du départ de Jean-Louis Gasset, l’OM s’est attaché les services de Roberto De Zerbi. L'arrivée du technicien italien a été suivie d’un mercato très animé, avec pas moins de onze joueurs recrutés. Un investissement qui doit permettre à Marseille d’au minimum retrouver la Ligue des champions selon Chris Waddle.

Figure de l’OM entre 1989 et 1992, Chris Waddle est toujours attentif aux performances de son ancien club. Dans un entretien accordé à Tribal Football, l’ancien international anglais (62 sélections) a donné son avis sur les premiers pas de Mason Greenwood, mais également sur ceux de Roberto De Zerbi. Avec l’arrivée du technicien italien, l’effectif de l’OM a été largement refaçonné cet été et les ambitions revues à la hausse.

Mercato - OM : La recrue star de l’hiver déjà connue ? https://t.co/cpNzWfav1p pic.twitter.com/Bsm1MGVLFk — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

« Ils doivent être dans le coup chaque année »

« Il est évident qu'ils essaient de construire une équipe capable de se battre pour finir dans les trois premiers. Ils doivent être dans le coup chaque année. Un club de cette taille devrait être dans les quatre premiers », a déclaré Chris Waddle. « C'est un club très passionné, c'est une grande ville avec une seule ville et c'est très exigeant de jouer là-bas. Quand j'étais là-bas, nous avions l'argent, nous avions l'équipe. Évidemment, tout cela a changé. De Zerbi devra donc être patient, mais si j'étais le président, je lui dirais : pourquoi ne pouvons-nous pas finir dans les trois ou quatre premiers ? »

« L'objectif est évidemment d'accéder à la Ligue des champions »

S’il voit le PSG encore un cran au-dessus, Chris Waddle estime que se qualifier en Ligue des champions est le minimum pour l’OM : « Évidemment, le PSG est encore très fort et il y a quatre ou cinq bonnes équipes en France en ce moment qui pourraient facilement terminer plus haut que Marseille. Mais ils ne jouent pas en Europe, ils peuvent se concentrer sur la Coupe de France et la Ligue, et l'objectif est évidemment d'accéder à la Ligue des champions. »