Une légende de l’OM lance un avertissement à De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec deux victoires en trois matchs, Roberto De Zerbi réussit pour le moment ses premiers pas à l’OM. Invité à s’exprimer sur l’arrivée du technicien italien, Chris Waddle s’attend à ce qu’il vive des moments plus compliqués à Marseille, dans un contexte bien différent de celui qu’il a connu à Brighton.

Après une large victoire à Brest (1-5) et un match à domicile contre le Stade de Reims (2-2), l’OM est allé s’imposer sur la pelouse de Toulouse (1-3) avant la trêve internationale. Des débuts que l’on peut considérer comme réussis pour Roberto De Zerbi, dont les idées de jeu sont bien visibles.

Mercato - OM : La recrue star de l’hiver déjà connue ? https://t.co/cpNzWfav1p pic.twitter.com/Bsm1MGVLFk — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

« Il sera frustré parce que pour que ce système fonctionne, vous devez avoir de très bons joueurs et une très bonne équipe »

« Il aime que son équipe garde la possession du ballon et c'est assez amusant quand ça marche », a confié Chris Waddle à propos de Roberto De Zerbi, dans un entretien accordé à Tribal Football. Mais l'ancien attaquant de l'OM s'attend à ce qu'il rencontre quelques difficultés. « Je pense qu'il sera frustré parce que pour que ce système fonctionne, vous devez avoir de très bons joueurs et une très bonne équipe. Je sais que Marseille a investi dans certains joueurs cette saison, ce qui l'a rendu plus fort, mais il y aura des moments où ils perdront ou feront des matchs nuls qu'il pensera qu'ils auraient dû gagner. »

« Marseille est un club unique »

Si Roberto De Zerbi a réalisé de bonnes choses à Brighton, Chris Waddle a rappelé que les exigences étaient bien plus élevées à l’OM : « Le fait d'aller à Brighton a permis de revoir ses ambitions à la baisse. Avant Brighton, ses attentes étaient toujours très élevées, alors qu'à Brighton, c'était formidable de survivre en Premier League. Et une place dans les dix premiers était une grande réussite. Cela l'a probablement aidé un peu, mais Marseille est un club unique. »