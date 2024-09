Équipe de France : Alerte rouge pour Mbappé !

Jean de Teyssière

Cela fait maintenant plusieurs mois que les prestations de Kylian Mbappé sur le terrain inquiètent. L’ombre de lui-même en équipe de France, son transfert au Real Madrid ne lui a pas donné des ailes, malgré un bon début de saison statistique (3 buts en quatre matchs). Face à l’Italie, Mbappé n’a pas quasiment pas existé et Johan Micoud, consultant pour La Chaîne L’Équipe, commence à s’inquiéter.

L’été et la saison de Kylian Mbappé ont été marqués par son transfert au Real Madrid. Évidemment, un tel changement occupe de nombreuses pensées et sa difficile fin de saison pouvait (un peu) se comprendre. Mais il n’a désormais plus aucune excuse et il ne semble pas avoir franchi un cap…

Mbappé pas au niveau

Un nez qui n'est plus douloureux, un transfert au Real Madrid, son club de cœur, un retour au Parc des Princes, théâtre de ses nombreux exploits, le maillot bleu sur les épaules et un match de gala face à l'Italie : tout était réuni pour voir Mbappé briller avec l'équipe de France vendredi soir. Au lieu de ça, il a semblé très vite à court d'idées et n'a pu empêché la défaite des siens (1-3).

«Ça fait plus de deux ans que ce joueur a changé»

Consultant pour La Chaîne L'Équipe, Johan Micoud n'a pas mâché ses mots concernant la prestation de Kylian Mbappé face à l'Italie : « Ça fait plus de deux ans que ce joueur a changé. On me disait ‘il marque’ mais là il ne marque même plus. Donc ça commence à coincer. Il ne fait plus de différences. »