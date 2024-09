Équipe de France : Il balance sur Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Après ses débuts très critiqués au Real Madrid, Kylian Mbappé effectuait sa rentrée en équipe de France vendredi. Et comme durant l'Euro, le capitaine des Bleus a déçu, lui qui a été titularisé au poste de numéro 9. Pour Benoit Pedretti, Mbappé n'a tout simplement as les qualités pour jouer à ce post.

Kylian Mbappé évolue au poste d'avant-centre depuis le début de la saison. L'ancien attaquant du PSG ne se montre pas à son aise à un poste où il a souvent exprimé son mécontentement d'y évoluer. Vendredi pour la rentrée des Bleus face à l'Italie, Didier Deschamps l'a titularisé en pointe, préférant Bradley Barcola à gauche. Décevant, Mbappé n'a évidemment pas convaincu Benoit Pedretti qui estime qu'il n'est pas fait pour jouer à ce poste.

«Ce n'est pas un vrai 9»

« Ce n'est pas un vrai 9. Mais personne ne s'est imposé à ce poste depuis Giroud. On n'a pas encore de Giroud "bis". Ni Kolo Muani, ni Marcus Thuram, ni Mbappé. Mbappé, comme Thuram, décroche trop. Ce ne sont pas des pivots, capables d'évoluer dos au jeu et en remise, de garder le ballon. Mbappé aime se déplacer à gauche », a constaté Benoit Pedretti pour L'Equipe, avant de poursuivre.

«On a besoin d'avoir des espaces»

« On manque de présence et de densité dans la surface. On n'est pas une équipe d'attaques placées mais de transition avec notre vitesse. On a besoin d'avoir des espaces. Les Italiens l'ont vite compris. On a été moins justes techniquement et moins présents physiquement qu'eux », a ajouté Benoit Pedretti.