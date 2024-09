Griezmann a trouvé le problème de l'équipe de France ?

Arnaud De Kanel

Près de trois mois après la défaite en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne, l'équipe de France avait à cœur de se racheter pour sa rentrée face à l'Italie, au Parc des Princes. Très vite devants, les Bleus ont sombré. Titularisé à la place de Randal Kolo Muani, malade, Antoine Griezmann a identifié ce qui a fait défaut aux Bleus.

Rentrée décevante pour l'équipe de France. Si tout avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score de Bradley Barcola, les Bleus se sont rapidement essoufflés face à une belle et convaincante équipe italienne. Pour Antoine Griezmann, le dépassement de fonction du central italien a fait la différence.

«Ils ont été meilleurs»

L'attaquant de l'Atletico Madrid jouait gros mine de rien puisqu'il n'était pas dans les plans de Didier Deschamps avant le forfait de Randal Kolo Muani. En leader, il est venu s'exprimer au micro de TF1 à l'issue de la rencontre, pointant les faiblesses de son équipe, notamment une fois que le central italien soit monté au milieu de terrain

«On n’a pas su arranger quand leur central venait jouer en six»

« Ils ont été meilleurs. On n’a pas été bon dans le pressing et défensivement. Il faudra travailler et revoir tout cela. Je ne sais pas comment expliquer, on avait bien commencé, mais on n’a pas su arranger quand leur central venait jouer en six, cela posait beaucoup de problèmes. Il faudra faire mieux contre la Belgique pour continuer », a déclaré Antoine Griezmann au micro de TF1.