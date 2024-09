Barcola annonce la couleur après son coup historique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bradley Barcola a marqué l'histoire de l'équipe de France face à l'Italie ce vendredi soir (défaite 1-3). Dans son jardin du Parc des Princes, l'ailier a inscrit le but le plus rapide de l'histoire des Bleus. Mais après le coup de sifflet de final, les sentiments étaient partagés pour le joueur du PSG, qui ouvre son compteur de but en sélection.

La soirée ne pouvait pas mieux commencer. Après seulement 13 secondes, l’équipe de France menait au score face à l’Italie grâce à un but de Bradley Barcola. Mais les Bleus n’ont pas réussi à confirmer leur grosse entame de jeu. La Squadra Azzurra est montée en puissance au fil du match et n’a pas fait de détail face aux hommes de Didier Deschamps.

Barcola espérait mieux

Au micro de TF1, Barcola était à la fois honoré, mais aussi déçu. « Je suis fier de marquer ce premier but ici mais je suis déçu de la défaite. On aurait pu faire mieux. (Sur son but) J'ai vu Kylian à côté, j'ai vu Gigio anticiper la passe. J'essaie d'être le meilleur à chaque match » a lâché l’ailier du PSG.

« Je serai toujours prêt »

Désormais, Barcola, tout comme le reste de l’équipe, va devoir retrouver le goût de la victoire face à la Belgique lundi soir. « Je serai toujours prêt à jouer, titulaire ou non. Je prends du plaisir à jouer, je me donne à fond à l'entraînement et en match. » a prévenu le joueur.