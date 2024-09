«Géants», il jubile après son exploit contre l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir ouvert le score après 12 secondes de jeu par l’intermédiaire de Bradley Barcola, l’équipe de France s’est finalement inclinée à domicile vendredi soir face à l’Italie (1-3), éliminée dès les huitièmes de finale du dernier Euro. En conférence de presse, Luciano Spalletti a salué la réaction de ses joueurs, qui ont été « géants » selon ses termes.

L’équipe de France a parfaitement lancé sa rencontre de Ligue des Nations vendredi soir contre l’Italie. Dès 12 secondes de jeu, Bradley Barcola profitait d’une erreur de Giovanni Di Lorenzo pour tromper son coéquipier au PSG, Gianluigi Donnarumma. Mais ce dernier a été très peu inquiété par la suite et c’est finalement la Squadra Azzurra qui est venue s’imposer au Parc des Princes (1-3).

Equipe de France : Il promet un calvaire à Zidane ? https://t.co/0l4RHOfau9 pic.twitter.com/01Q4aVFCS1 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

« On a été géants ce soir »

Une réaction saluée par Luciano Spalletti en conférence de presse après la rencontre : « Le but que l'on a concédé au bout de 12 secondes, c'est quelque chose qui aurait pu nous rendre fous mais on a été très bons en réagissant après ce but. On est restés concentrés et on a fait de belles choses au-delà des buts, avec de belles actions. On a été géants ce soir. »

« Je l'ai fait parce que je pensais que je pourrais créer une équipe forte »

« Jouer contre des équipes avec de telles forces est toujours difficile mais mes joueurs ont joué avec force et dignité. Lorsque j'ai accepté d'être l'entraîneur de cette équipe, je l'ai fait parce que je pensais que je pourrais créer une équipe forte. On ne change pas après une ou deux défaites », a ajouté le sélectionneur de l’Italie. « Les Italiens adorent le football et ils étaient très tristes ces derniers temps. Ce soir, je suis heureux parce que nous sommes soulagés après avoir vu un meilleur football et maintenant nous pouvons continuer sur cette voie parce que l'on a vu qu'on avait le potentiel, tout en gardant l'équilibre et la sérénité. »