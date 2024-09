Équipe de France : En colère ? Deschamps répond cash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps avait le masque après la rencontre face à l'Italie en Ligue des Nations ce vendredi soir. Et pour cause, son équipe s'est inclinée lourdement au Parc des Princes face à un groupe qui reste sur une défaite en huitième de finale de l'Euro (1-3). Après le coup de sifflet final, le sélectionneur des Bleus a livré son ressenti.

L’équipe de France espérait se racheter après un Euro décevant dans le jeu. C’est raté. Les Bleus ont affiché un visage rayonnant en début de rencontre avant de connaître une soudaine baisse de régime face à l’Italie, qui parvenait rapidement à reprendre la main dans cette rencontre.

Deschamps lucide après la rencontre

Au micro de TF1, Deschamps a reconnu la supériorité des Italiens. « Faut être factuel. On a très bien débuté, on a fait de très bonnes choses mais on n'a pas eu la capacité de le maintenir tout le match. Dans l'effort et le contre effort, l'adversaire nous a fait mal sur des erreurs de notre part » a déclaré le sélectionneur.

La mine des mauvais jours pour Deschamps

Après le coup de sifflet final, Deschamps s’est adressé longuement à son groupe dans le vestiaire. Le sélectionneur n’a pas voulu dévoiler la teneur de son discours, mais sa mine des mauvais jours traduisait un certain agacement. « En colère ? Je leur ai toujours dit ce que je pensais. J'ai toujours été et je suis toujours le responsable par rapport à ce qu'il se passe. Je fais en sorte de leur dire ce que je pense et ce que je vois. Je savais très bien que, de par la situation des uns et des autres, on est loin d'être à notre maximum » a-t-il lâché.