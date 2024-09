PSG : Mauvaise surprise de dernière minute !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un Euro sans saveur, l'équipe de France n'est pas parvenue à se relancer au Parc des Princes. Face à une autre équipe en convalescence, l'Italie, les Bleus se sont montrés convaincants pendant 20 minutes avant de baisser de régime (1-3). Au coup de sifflet final, Antoine Griezmann a reconnu al supériorité de son adversaire et a eu un mot pour Randal Kolo Muani.

Second choix de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani espérait enfin fouler la pelouse du Parc des Princes sous le maillot de l’équipe de France. Mais à quelques heures de la rencontre face à l’Italie, l’attaquant, malade, a été contraint de déclarer forfait.

Griezmann remplace Kolo Muani

Kolo Muani a été remplacé au pied levé par Antoine Griezmann. Après la défaite de son équipe, le joueur de l’Atlético a d’ailleurs eu un mot pour son jeune coéquipier. « J'espère que Randal va bien récupérer » a-t-il confié au micro de TF1.

Nouvelle déception pour les Bleus

Au cours de son intervention, il est ensuite revenu sur la rencontre du soir. « Ils ont été meilleurs, on n'a pas été bons dans le pressing, ni défensivement. Il faut bien travailler et revoir ça tactiquement. On avait bien commencé, avec beaucoup d'envie mais on n'a pas su arranger tactiquement quand leur central venait à l'intérieur. On fera tout pour gagner lundi » a avoué Griezmann.