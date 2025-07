«Situation exceptionnelle» : L’OM va offrir un gros transfert au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a fait de Lucas Chevalier sa grande priorité pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le LOSC attend de trouver un nouveau portier et se tourne notamment du côté de l’OM. Jeffrey De Lange est ainsi suivi et pourrait donc débloquer le transfert de Chevalier vers le PSG.

De Lange ciblé pour remplacer Chevalier ?

Et pour cause, le LOSC attend un peu plus de 40M€ pour lâcher Lucas Chevalier, mais souhaite surtout trouver son remplaçant avant d’envisager un départ. Dans cette optique, L’ÉQUIPE confirme les informations de La Provence selon lesquelles les Dogues surveillent la situation de Jeffrey De Lange, doublure de Geronimo Rulli à l’OM. Du haut de ses 27 ans, le portier recruté 2M€ par le club phocéen l’été dernier verrait bien évidemment d’un bon œil la possibilité de devenir titulaire à Lille. Mais le LOSC explore d’autres pistes comme celles menant à Antonin Kinsky (Tottenham) et Robin Roefs (NEC Nimègue).