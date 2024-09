Mbappé - Barcola : La grosse erreur de Deschamps

Arnaud De Kanel

Pour sa grande rentrée avec l'équipe de France, Didier Deschamps s'est voulu très ambitieux en alignant un quatuor offensif face à l'Italie. Un choix qui s'est avéré trop risqué face à la proposition italienne. Dans la presse régionale, le sélectionneur des Bleus n'a pas échappé à la critique.

Didier Deschamps voulait donner un nouvel air à une équipe de France en manque d'amour depuis son parcours décevant à l'Euro. Le sélectionneur des Bleus a donc fait le choix de l'attaque vendredi soir mais ce fut un échec, notamment à cause de l'association entre Kylian Mbappé et Bradley Barcola qui a perturbé l'équilibre de l'équipe.

«L’équilibre global en a terriblement pâti»

Tout avait pourtant très bien commencé pour les Bleus, lancés idéalement par un but express de Bradley Barcola, mais ça s'est gâté par la suite. La Provence s'est montrée particulièrement critique avec Deschamps. « Il avait choisi une formule offensive, enfin, avec un trio Olise, Griezmann, Barcola pour soutenir Mbappé ? L’équilibre global, si cher aux yeux du sélectionneur, en a terriblement pâti et les vagues italiennes ont régulièrement fait sauter les digues françaises. Le côté droit, où ont pris place Clauss et Olise au coup d’envoi, a souffert jusqu’à l’entrée de Koundé pour apporter une assise un zeste plus important », relate notamment le quotidien régional. Dans l'ensemble, l'association Mbappé-Barcola a déçu.

Une deuxième défaite rare

Didier Deschamps a manqué son coup de poker vendredi pour la rentrée des Bleus. Si son équipe se voulait plus attrayante sur le papier, cela n'aura rien donné sur le terrain malgré une entame canon marquée par le but de Barcola. La Provence note qu'il fallait remonter à très longtemps pour trouver trace d'une double défaite pour les Bleus. Prochain rendez-vous lundi face à la Belgique lundi...