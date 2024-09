Équipe de France : Coup de poker de Deschamps, ça vire au fiasco

Pierrick Levallet

Pour la rencontre face à l’Italie, Didier Deschamps voulait tester de nouvelles choses ce vendredi soir. Le sélectionneur de l’équipe de France souhaitait « réoxygéner » son onze et a donc fait confiance à Jonathan Clauss, Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana. Mais ses choix ne se sont pas vraiment révélés payants contre la Squadra Azzura.

Après un Euro 2024 globalement décevant, l’équipe de France était très attendue ce vendredi soir au Parc des Princes. Les Bleus affrontaient l’Italie, et à cette occasion, Didier Deschamps voulait tenter de nouvelles choses. Cherchant à « réoxygéner » son onze, le sélectionneur tricolore a préféré Jonathan Clauss à Jules Koundé, Ibrahima Konaté à Dayot Upamecano et Youssouf Fofana pour remplacer Aurélien Tchouaméni.

Le PSG tient le remplaçant de Mbappé, Deschamps annonce du lourd https://t.co/CzYB0r1HMq pic.twitter.com/vHwarfx5og — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Deschamps s'est raté contre l'Italie

Mais les choix de Didier Deschamps ne se sont pas révélés payants, au contraire. Comme le rapporte L’Equipe, Jonathan Clauss n’a apporté aucunes garanties défensives à l’équipe de France. Tourmenté par Federico Dimarco, le latéral droit de l’OGC Nice s’est souvent retrouvé en difficulté. Ibrahima Konaté, lui, est apparu souvent à contretemps, tout comme son compagnon du soir William Saliba. Youssouf Fofana n’aura pas marqué la rencontre de son empreinte non plus. Trop souvent en difficulté, le nouveau joueur de l’AC Milan a multiplié les déchets techniques, dont un à l’origine du deuxième but de l’Italie.

Une nouvelle chance contre la Belgique

Résultat : l’équipe de France s’est inclinée face à la Squadra Azzura (1-3). Les Bleus de Didier Deschamps vont donc devoir se rattraper dès ce lundi contre la Belgique. Le sélectionneur tricolore, lui, va cette fois devoir trouver les bonnes solutions pour éviter un naufrage similaire face aux Diables Rouges.