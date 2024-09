L’équipe de France balayée, Deschamps fait son mea culpa

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’elle ait mené au score dès 12 secondes de jeu grâce à Bradley Barcola, l’équipe de France s’est finalement lourdement inclinée face à l'Italie vendredi soir au Parc des Princes (1-3). Une défaite inquiétante et dont Didier Deschamps a assumé la responsabilité, comme il l’a déclaré en conférence de presse après la rencontre.

Tout avait parfaitement débuté. Après seulement 12 secondes, Bradley Barcola profitait d’une erreur de Giovanni Di Lorenzo pour ouvrir le score vendredi soir face à l’Italie en Ligue des Nations. Mais la soirée a pris une autre tournure et hormis une frappe croisée de Kylian Mbappé, l’équipe de France n’a que très peu inquiété Gianluigi Donnarumma. Les Bleus ont même sombré et après avoir égalisé juste avant la mi-temps, la Squadra Azzurra a fini par l'emporter (1-3).

« C'est ma responsabilité et ça le sera toujours »

« Je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait. Il faut l'accepter sans chercher d'excuses. C'est ma responsabilité et ça le sera toujours. On n'a pas été collectivement à la hauteur par rapport à ce que nous a proposé l'Italie. On a été en dessous, mis à part les 20 premières minutes, mais on se doit de faire plus que ce qu'on a fait », a confié Didier Deschamps en conférence de presse après la rencontre.

« On n'a pas eu cette capacité athlétique de maintenir ça »

Selon le sélectionneur de l’équipe de France, ses joueurs n’avaient pas la capacité de maintenir le rythme du début de match et ont fait trop d’erreurs pour espérer mieux : « On a fait un très bon début avec ce but, une bonne pression sur l'adversaire puis après ça a été plus compliqué. C'était difficile de maintenir cette intensité sur tout un match. On n'a pas eu cette capacité athlétique de maintenir ça, avec des erreurs techniques. On a perdu des duels et redonné des ballons. »