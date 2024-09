Mercato : 76M€ à l’OM, Frank McCourt jubile

Arnaud De Kanel

L'OM a une nouvelle fois été l'un des principaux agitateurs du mercato. Le club phocéen s'est montré particulièrement actif, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Et pour une fois, l'OM a plutôt bien vendu et ça devrait plaire à Frank McCourt.

Au moment de dresser le bilan du mercato estival, Roberto De Zerbi n'avait quasiment aucun regret si ce n'est celui de ne pas avoir vendu tous les joueurs sur qui il ne comptait plus. « Je peux dire qu'aujourd'hui je suis content de l'effectif, il faut voir ce qu'on peut encore faire, mais le club a fait un gros travail, on a énormément changé notre effectif. C'est vrai aussi que pas tous les joueurs qui étaient sur le départ ont accepté de partir, donc ça a rendu un peu plus dur le mercato au niveau des recrutements. Mais honnêtement, je pense que le club a vraiment fait un bon travail. Je veux toujours vous dire la vérité. Donc je pense qu'avec les difficultés qu'on a eues sur ce mercato avec les départs, je pense qu'on a quand même fait un mercato important, après il faudra voir dans les prochaines sessions, puisque l'OM a lancé un plan pour le futur, a démarré un projet et je vous l'avais déjà dit, pour bien faire, ça prend du temps, on ne peut pas penser tout résoudre en une seule fenêtre de mercato », confiait le coach de l'OM en conférence de presse. Et pourtant, le club phocéen s'en est très bien sorti.

L'OM a enchainé les ventes

L'OM a vendu aux alentours de 76M€ durant ce mercato estival. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Vitinha ou encore Mattéo Guendouzi ont permis de remplir les caisses de la formation phocéenne. L'OM peut simplement déplorer le non-départ de Chancel Mbemba et son copieux salaire mais dans l'ensemble, Frank McCourt a dû apprécier.

McCourt voulait dégraisser

Pablo Longoria a de nouveau convaincu le propriétaire de l'OM de lui accorder une grosse enveloppe pour recruter. Mais en contrepartie, McCourt aurait demandé un dégraissage important de l'effectif selon La Provence. Le dirigeant a respecté les demandes de l'homme d'affaires américain.