Mercato - OM : Rabiot avertit déjà le grand rival !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir refusé de nombreuses sollicitations à l’étranger cet été, Adrien Rabiot a finalement opté pour une signature à l’OM, à la surprise générale. L’ancien milieu de terrain du PSG pourrait faire ses grands débuts dès dimanche soir prochain, à l’occasion du grand choc contre le rival lyonnais. Et Rabiot s’est confié sur cette éventualité dès son arrivée à Marseille.

L’OM a frappé un gros coup sur le marché des transferts avec le recrutement d’Adrien Rabiot (29 ans), qui vient de signer un contrat de deux ans alors qu’il était libre depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier. L’international français, accueilli par plusieurs centaines de supporters à son arrivée à l’aéroport de Marignane lundi soir, s’est d’ailleurs confié sans détour sur son choix de signer à l’OM.

OM - Rabiot : La rectification à 8M€ de Riolo https://t.co/vB5gFcqwIp pic.twitter.com/nC95x9C4x4 — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« J’ai adhéré au projet de l’OM »

« Ça s'est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi, il m'a présenté le projet, j'ai adhéré. J'ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. Plus l'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot... L'objectif c'est de gagner forcément, de retrouver la Champions League », a indiqué Rabiot aux médias présents sur place, avant d’évoquer ses possibles débuts sous le maillot de l’OM dès le week-end prochain.

Rabiot avertit l’OL, il est prêt !

L’OM se déplacera sur la pelouse de l’OL en championnat dimanche (21h), et Adrien Rabiot se dit prêt à défier le grand rival de sa nouvelle équipe et se met déjà à la disposition de Roberto De Zerbi : « Je ne sais pas si je pourrai jouer l'Olympico, si je serai en condition, mais je serai avec le groupe en tout cas. J'ai hâte de m'entraîner et de retrouver le Vélodrome », précise l’ancien joueur du PSG. Le message est passé.