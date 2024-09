Succession de Mbappé : Le PSG a manqué la recrue idéale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Serial buteur du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres n’en finit plus de faire parler de lui avec ses performances. Alors qu’on pensait que celles-ci auraient pu lui ouvrir les portes des plus grands clubs européens cet été, le Suédois est resté du côté de Lisbonne. Il était pourtant notamment question d’un intérêt du PSG. Gyökeres n’aura finalement pas rejoint le club de la capitale, même si Samir Nasri estime qu’il aurait fait le plus grand bien à Luis Enrique.

N’ayant pas voulu prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé a donc quitté librement le club de la capitale cet été. Sans grande surprise, il s’est engagé avec le Real Madrid. Pour Paris, ça a forcément été une énorme perte, voyant là un joueur capable de mettre plus de 40 buts par saison lui faire faux bon. On s’attendait alors à voir une star débarquer au PSG pour faire oublier Mbappé, que ce soit avec l’arrivée d’un ailier ou d’un buteur. A ce poste de numéro 9, le nom de Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) avait notamment circulé aux abords du Parc des Princes.

« Voilà un profil qui aurait fait du bien au PSG »

Affolant les compteurs à Lisbonne, Viktor Gyökeres n’a finalement pas bougé du Sporting Portugal cet été. Il aurait pourtant pu être un véritable atout en plus pour le PSG. C’est ce qu’a expliqué Samir Nasri lors du Canal Football Club : « Gyökeres ? C’est un vrai numéro 9. Voilà un profil qui aurait fait du bien au PSG. C’est un attaquant qui n’est pas qu’un renard des surfaces, mais qui est bon dos au jeu, il se connecte très bien avec son milieu de terrain. Un buteur comme ça quand il est bien servi, ça fait mouche à chaque fois ».

Luis Campos et le cas Gyökeres

Il y a quelques jours, Luis Campos s’était d’ailleurs exprimé sur Viktor Gyökeres. A l’occasion du Thinking Football Summit, le conseiller football du PSG lâchait sur le buteur du Sporting Portugal : « Gyokeres pourrait-il être une bonne solution pour l’attaque du PSG ? Nous sommes très heureux avec Gonçalo Ramos et il est très heureux au club. L’entraîneur est aussi content avec Asensio. Nous avons opté pour la solution de la continuité. Les joueurs ont besoin de temps, ils ont besoin de s’adapter au club, qui est très demandant. C’est un club qui veut gagner tous les matchs ».