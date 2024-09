Real Madrid : Il annonce du lourd pour Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement cet été. En difficulté depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la star de 25 ans serait sur le point d'achever son adaptation. D'après Paco Buyo, ancien du Real Madrid, on devrait bientôt voir Kylian Mbappé évoluer à son plus haut niveau.

A l'issue de sa septième saison au PSG, Kylian Mbappé a décidé d changer d'air. Alors que son contrat à Paris se terminait le 30 juin 2024, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé libremenet et gratuitement en faveur du Real Madrid.

«La phase d’adaptation est presque terminée»

Pas dans son assiette depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé est encore dans une phase d'adaptation, comme l'a affirmé Paco Buyo. Et à en croire l'ancien gardien merengue, le numéro 9 de Carlo Ancelotti devrait bientôt retrouver son meilleur niveau. « C’est naturel, parce que n’importe quel joueur nécessite une période d’adaptation. Adaptation au club, à ses coéquipiers, à la façon de jouer et à l’entraîneur, mais petit à petit, il va y arriver. Pour moi la phase d’adaptation est presque terminée, et très rapidement on va commencer à voir la meilleure version de Mbappé. Le seul conseil que je peux lui donner, c’est de continuer à être lui-même. Comme ça on sera tous contents », a jugé Paco Buyo, qui a terminé sa carrière au Real Madrid (1986, 1997), lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

«On va commencer à voir la meilleure version de Mbappé»

Des propos qui font échos à ceux de son ancien coéquipier, José Emilio Amavisca, au Real Madrid de 1994 à 1998 : « Kylian Mbappé ? Il est arrivé dans un nouveau club, une nouvelle ville, un nouveau pays. Tout ce à quoi il doit faire face est énorme. Il est arrivé avec humilité, pour apporter à l’équipe. Ces mégastars, on leur répète tout le temps qu’ils sont les plus beaux et les plus forts, ils peuvent être déconnectés. Lui, il est arrivé intelligemment. Mbappé, c’est Mbappé, il peut devenir un grand joueur du Real Madrid. Dès son premier match il a remporté une coupe d’Europe. C’est pour ça qu’il est venu, pour marquer une époque et qu’on parle de lui comme de Cristiano, Raul, Zidane, Gento ou Di Stefano. Il a tous les ingrédients pour y arriver. Il va briller, parce que les grands joueurs aiment les grandes compétitions, et lui, c’est l’un des plus grands ».