Duo de stars au PSG, c’est du jamais vu !

En ce début de saison, plusieurs éléments du PSG semblent avoir pris encore plus d’importance comparé à l’exercice 2023-2024. C’est le cas notamment d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé. Très complices sur et en dehors du terrain, les deux stars parisiennes forment un duo quasiment inédit en Europe comme l’affirme Laszlo Bölöni.

Le PSG réalise un très bon début de saison. Orphelin de Kylian Mbappé, le club de la capitale ne s’est pas perdu offensivement, bien au contraire. Avec un recrutement axé sur l’arrivée de jeunes talents supplémentaires, Luis Enrique a développé de nouveaux automatismes, et certains éléments importants semblent avoir pris de l’ampleur.

« Ils ont une qualité technique très importante »

Cela concerne notamment le couloir droit du PSG, avec les présences d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé. En quatre matchs seulement, les deux stars parisiennes ont montré toute l’étendue de leur complicité et surtout de leur dangerosité pour les défenses adverses. « Ils ont une qualité technique très importante mais aussi la vitesse essentielle pour être impactant dans la projection », confie l’ancien entraîneur du FC Metz Laszlo Bölöni auprès du Parisien.

Le meilleur côté droit du monde pour le PSG ?

Comme le rapporte le quotidien, aucune autre grande formation en Europe ne peut se targuer de bénéficier d’un couloir droit aussi compétent que celui du PSG de Luis Enrique. Le FC Barcelone, avec le duo Koundé-Yamal peut-être ?