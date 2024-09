PSG : La sentence est tombée pour Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le statut de star qu’il a porté pendant des années au PSG, Kylian Mbappé est désormais victime d’un constat accablant de la part de certains acteurs et observateurs de la Ligue 1 : le PSG de cette saison, sans lui, est bien meilleur sur le plan collectif. Explications.

Une question revient en boucle depuis le divorce houleux des derniers mois entre Kylian Mbappé et le PSG : le club de la capitale sera-t-il vraiment meilleur sur son ancienne star, partie au Real Madrid ? Certains persistent à penser que le club parisien manquera de finition et perdra gros sans le meilleur buteur de son histoire, et d’autres rétorquent que le PSG se portera bien mieux collectivement sans l’individualisme de Mbappé. Et la sentence est tombée.

« Le PSG est plus fort... »

Samedi soir, après la victoire du PSG contre Brest en Ligue 1 (3-1), l’entraîneur breton Eric Roy a dressé un constat accablant pour l'attaquant français : « Le PSG est plus fort collectivement que l’année dernière. Ils sont plus forts à la perte du ballon ». En d’autres termes, le PSG est plus solide sans Mbappé.

« Plus de complicité... »

Une vision validée dimanche soir par l’ancien gardien du PSG, Mickaël Landreau, dans le Canal Football Club : « Le PSG plus fort cette saison ? Collectivement, oui je trouve que notamment offensivement, c’est plus de complicité, plus un rouleau compresseur, plus de situations où on récupère le ballon haut et ensemble », lâche Landreau. Voilà qui est clair…