Mbappé : Le PSG prend encore un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein conflit avec la direction du PSG en raison de primes et salaires impayés sur la fin de son aventure au club, Kylian Mbappé semble déterminé à récupérer son dû. Et le journaliste Bertrand Latour, estimant que le PSG ne respecte pas les engagements du contrat, se lâche et tacle sèchement le club francilien.

Jusqu’où ira le feuilleton Mbappé-PSG ? Le capitaine de l’équipe de France a quitté le club de la capitale en fin de contrat cet été, mais il n’en a pas tout à fait terminé avec son ex-président, Nasser Al-Khelaïfi. Mbappé est en plein combat judiciaire dans le but de récupérer 55M€ de primes et de salaires impayés par le PSG, sur la période des mois d’avril, mai et juin 2024. Soit juste avant son départ. Une médiation a été proposée par la LFP, mai de son côté, Mbappé ne souhaite plus discuter : il veut tout simplement récupérer son dû.

« Le PSG va devoir casquer, c’est normal »

Dimanche soir, dans le Canal Football Club sur Canal +, le journaliste Bertrand Latour a totalement donné raison à l’attaquant du Real Madrid en mettant un coup de pression au PSG sur cette affaire : « Je trouve ça ubuesque cette situation entre l’un des plus grands clubs européens et l’un des meilleurs joueurs du monde. Il y a un truc qui est assez sympa en France, peut-être que les dirigeants parisiens ne le savent pas, ça s’appelle le droit du travail. Et après il y a des contrats écrits, c’est quand même mieux que ‘je t’avais dit que’, ‘moi je te dit que je ne l’ai pas dit, on fait comment’. Donc soit c’est écrit que Mbappé renonce à ses primes, dans ces cas là il y renonce, soit le PSG va devoir casquer et ce serait normal », lâche Latour.

Aucun débat pour Latour

Le journaliste poursuit avec un constat très clair sur la situation : « C’est un ancien salarié du PSG, dans ce cas-là il mérite ce pourquoi il a signé. Ce qui est dommage, c’est que le PSG profite de sa cote de popularité qui est basse en ce moment pour faire passer des choses qui auraient surement été inaudibles au sommet de sa gloire ». Le message est passé, reste à savoir si le PSG sera finalement résigné à verser ces 55M€ à Kylian Mbappé.