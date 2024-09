PSG : Luis Enrique fait briller deux potes de Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très proches de Kylian Mbappé désormais parti au Real Madrid, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé réussissent un très bon début de saison au PSG. Les deux compères du côté droit de l’attaque de Luis Enrique s’entendent parfaitement, notamment grâce au système mis en place par l’Espagnol selon l’ancien coach de Metz Laszlo Bölöni.

Le PSG réalise un début de saison canon. Avec quatre victoires en autant de matchs disputés, les Parisiens ont affiché une très belle maîtrise en ce début de saison. La formation de Luis Enrique, désormais orpheline de Kylian Mbappé parti au Real Madrid, a également impressionné offensivement, avec seize buts inscrits en quatre rencontres de Ligue 1.

September 17, 2024

Sans Mbappé, Dembélé et Hakimi rayonnent

Symbole d’un PSG en grande confiance sur ce début d’exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé a réalisé une prestation XXL face à Brest samedi soir. En nette amélioration devant le but par rapport à la saison dernière, le numéro 10 parisien a également une bonne entente avec son latéral droit Achraf Hakimi. Déjà en symbiose la saison dernière, les deux potes de Kylian Mbappé ont pris de nouvelles responsabilités dans le système de Luis Enrique. Le Français est plus décisif et incisif que l’an passé, tandis que le Marocain est devenu le vice-capitaine du PSG.

« Lorsque l’un rentre, l’autre aime se projeter en attaque »

Très offensif, Achraf Hakimi est très libre avec Ousmane Dembélé devant lui. L’ailier peut jouer des deux pieds, et offre donc un éventail de possibilité très intéressant pour le numéro 2, qui impressionne en ce début de saison. Auprès du Parisien, Laszlo Bölöni s’est exprimé sur cette belle association : « Ce qui est dérangeant pour l’adversaire, c’est que lorsque l’un rentre, l’autre aime se projeter en attaque. Hakimi a cette facilité pour rentrer, servir d’appui comme un milieu de terrain, et c’est l’inverse qui se passe quand Dembélé utilise son pied gauche et lui ouvre le chemin », a ainsi confié l’ancien coach du FC Metz.