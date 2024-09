Le Real Madrid annonce un moment inoubliable pour Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a déjà participé à 73 matchs de Ligue des champions dans sa carrière, avec l’AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé va disputer mardi contre Stuttgart sa première rencontre en C1 sous les couleurs du Real Madrid. Un moment qui sera inoubliable pour lui, comme l’a confié Dani Carvajal en conférence de presse.

Auteur de 48 buts en 73 matchs dans cette compétition, Kylian Mbappé a déjà une solide expérience en Ligue des champions. Mais mardi soir, à l’occasion de la réception de Stuttgart, le capitaine de l’équipe de France disputera son premier match de C1 avec le maillot du Real Madrid. Un moment dont il devrait se souvenir pendant longtemps, selon Dani Carvajal.

Mercato - PSG : «Mbappé n’a pas de parole», il balance sur le feuilleton https://t.co/X2z40VuNLt pic.twitter.com/VQ9sTbuMOm — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« Je suis sûr qu'il s'en souviendra pour toujours »

« Kylian Mbappé est un joueur qui a l'expérience de l'Europe. Je ne pense pas que le premier match de Ligue des champions lui pèsera. Mais je pense que oui, demain (mardi), il verra ce que c'est que de jouer au Bernabeu en Ligue des champions avec le Real Madrid. Il ressentira une atmosphère et une sensation très agréables et spéciales. Et je suis sûr qu'il s'en souviendra pour toujours », a déclaré Dani Carvajal.

« Ces joueurs ont été remplacés par le meilleur joueur du monde »

Lui aussi présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué les départs de joueurs tels que Toni Kroos, Nacho Fernandez et Joselu, compensés selon lui par l’arrivée de Kylian Mbappé, faisant du Real Madrid une meilleure équipe que la saison dernière : « L'équipe est ce que vous avez vu et résulte de ce qu'il s'est passé. Nous avons perdu deux joueurs importants, Nacho et Toni Kroos. Nous avons perdu Joselu. Ces joueurs ont été remplacés par le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Notre équipe est-elle donc meilleure que celle de la saison dernière ? Je pense que oui. »