Mbappé : Le gros sacrifice qui régale le Real Madrid

Kylian Mbappé a décidé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose cet été. Le capitaine de l’équipe de France a quitté le PSG pour signer libre au Real Madrid. Le natif de Bondy a d’ailleurs fait un gros sacrifice pour faciliter son intégration dans le vestiaire madrilène. Et la direction merengue s’est réjoui d’un tel geste.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a signé libre au Real Madrid et a démarré un nouveau chapitre de sa carrière. Les Merengue craignaient une potentielle guerre d’égo entre le capitaine de l’équipe de France et les autres stars du vestiaire de Carlo Ancelotti. Mais finalement, Kylian Mbappé a débarqué plein d’humilité.

Mbappé : La presse espagnole annonce un problème au Real Madrid https://t.co/oCCi5KtSKr pic.twitter.com/PagW8Gmyrw — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Mbappé s'est mis d'accord avec Vinicius Jr

Et comme le rapporte SPORT, l’ancien du PSG a accepté de faire un gros sacrifice pour faciliter son intégration au Real Madrid. Kylian Mbappé était favorable à l’idée de laisser la moitié des penaltys à Vinicius Jr, alors qu’il en avait la totale responsabilité au PSG. Ce geste aurait régalé les dirigeants merengue, qui se seraient réjouis en interne.

Son adaptation au Real Madrid se déroule très bien

Le média espagnol a ensuite indiqué que Kylian Mbappé se sentait de plus en plus à l’aise au Real Madrid. Son adaptation à son nouvel environnement se déroulerait à merveille. Sa performance contre la Real Sociedad a d’ailleurs été saluée dans le vestiaire de la Casa Blanca. Kylian Mbappé est visiblement sur un petit nuage en ce moment.