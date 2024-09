«Le meilleur joueur du monde», le Real Madrid s’enflamme pour Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, le Real Madrid a perdu deux de ses joueurs emblématiques, Nacho Fernandez et Toni Kroos, tandis que Joselu a décidé de s’en aller pour prendre la direction du Qatar. Des départs qui n’inquiètent pas Carlo Ancelotti, puisque ce dernier estime qu’ils ont été compensés par l’arrivée du meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé.

Après l’annonce du départ à la retraite de Toni Kroos (34 ans), le Real Madrid a vu deux joueurs expérimentés de son effectif s’en aller cet été. Nacho Fernandez (34 ans), a quitté le club libre pour rejoindre Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, et Joselu (34 ans), a été transféré à Al-Gharafa, au Qatar.

« Ces joueurs ont été remplacés par le meilleur joueur du monde »

« L'équipe est ce que vous avez vu et résulte de ce qu'il s'est passé. Nous avons perdu deux joueurs importants, Nacho et Toni Kroos. Nous avons perdu Joselu », a concédé Carlo Ancelotti ce lundi en conférence de presse, qui estime en revanche qu’avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid est plus fort que la saison dernière.

Le Real Madrid meilleur que la saison dernière selon Ancelotti

« Ces joueurs ont été remplacés par le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Notre équipe est-elle donc meilleure que celle de la saison dernière ? Je pense que oui », a ajouté Carlo Ancelotti.