Real Madrid : Le magnifique geste de Kylian Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au lendemain de la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad (2-0), la presse espagnole jubile après la performance de Kylian Mbappé. Buteur sur penalty, l'attaquant français a montré de belles choses et a su rebondir après les critiques reçues ces dernières semaines. Il se sent mieux et d'ailleurs, il a fait un incroyable cadeau à un jeune ramasseur de balles.

Buteur pour la 4ème fois depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé ne réalise pas un début de saison exceptionnel mais relève la tête. Et au moment de laisser sa place à Endrick contre la Real Sociedad, l'attaquant français a reçu une demande de la part d'un ramasseur de balles. Ce dernier est reparti avec un large sourire.

Kylian Mbappé a donné son maillot de match au ramasseur de balles après avoir été remplacé.



Quel geste. 🤝❤️ pic.twitter.com/D86DVkSPyA — Léodtre̷s̷ (@Anata130_) September 15, 2024

Mbappé offre son maillot

Au moment de retrouver le banc du Real Madrid, Kylian Mbappé salue ses coéquipiers et enfile une parka. C'est alors que le ramasseur se présente et demande avec audace le maillot du capitaine des Bleus. Celui-ci enlève sa parka et s'exécute. La séquence filmée depuis les tribunes met en scène le jeune homme repartant émerveillé avec sa chaise sous le coude et le maillot de Mbappé. « Du jamais vu pendant un match » affirme même AS.

Mbappé va mieux

Kylian Mbappé a sûrement disputé le match le plus abouti de sa saison avec le Real Madrid pour le moment et cela ravit bon nombre de supporters. L'attaquant français a lui-même confié qu'il se sentait mieux dans son nouveau club. A lui de continuer sur la même dynamique, alors que les Merengue auront rendez-vous face à Stuttgart mardi en Ligue des champions.