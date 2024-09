Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid met fin au débat

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Vinicius Jr et Kylian Mbappé se sont répartis les penalties samedi, lors de la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad (0-2). Un fonctionnement qui convient à Carlo Ancelotti, comme il l’a rappelé après la rencontre, lui qui est également satisfait de la relation entre le Français et le Brésilien.

« L’important n’est pas de savoir qui les tire, mais qu’ils rentrent. » Après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad samedi soir (0-2), Kylian Mbappé a mis les choses au clair à propos des tireurs de penalty. Contre le club basque, le premier a été tiré par Vinicius Jr et le Français s’est chargé du second.

« Les joueurs décident qui tire les penalties en fonction de ce qu’ils ressentent »

« Les joueurs décident qui tire les penalties en fonction de ce qu’ils ressentent », a rappelé Carlo Ancelotti en conférence de presse. « Le premier a été bien tiré et pour le deuxième, ils ont décidé que Kylian devait le tirer. Il a pris la responsabilité et jusqu'à présent, cela a bien fonctionné. »

« Il combine bien avec Vinicius et les attaquants »

Carlo Ancelotti estime par ailleurs que Kylian Mbappé est « frais, plus actif, plus dangereux quand on a le ballon. Il combine bien avec Vinicius et les attaquants. Il progresse beaucoup et j’ai aimé sa performance d’aujourd’hui. »