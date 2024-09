Real Madrid : Mbappé a déjà oublié son pote du PSG ?

Pierrick Levallet

Arrivé libre en provenance du PSG, Kylian Mbappé commence à bien s’acclimater au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France semble déjà très bien intégré dans le groupe de Carlo Ancelotti. La star de 25 ans est notamment très proche de Brahim Diaz, mais aussi de Vinicius Jr. Il a visiblement l’air d’avoir déjà oublié ses amis du PSG.

Revenu de l’équipe de France, où il a été critiqué pour ses performances décevantes, Kylian Mbappé a poursuivi son travail au Real Madrid. Le capitaine des Bleus restait sur un doublé contre le Real Betis et souhaitait donc poursuivre sur sa lancée face à la Real Sociedad ce samedi soir. C’est chose faite, puisque Mbappé a trouvé le chemin des filets sur penalty.

Mbappé doit relever un défi titanesque au Real Madrid https://t.co/lP3QhqLTQO pic.twitter.com/sM6BKJ2sc8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Mbappé très proche de Vinicius Jr au Real Madrid ?

Vinicius Jr a d’ailleurs décidé de lui offrir à nouveau. L’international brésilien avait déjà transformé le sien quelques minutes plus tôt et a donc fait ce cadeau à Kylian Mbappé. Et comme le rapporte Relevo, le champion du monde 2018 s’est immédiatement tourné vers Vinicius Jr après avoir transformé son penalty. Les deux stars du Real Madrid semblent très proches ces derniers temps.

Mbappé s'est aussi lié d'amitié avec Brahim Diaz

Mais ce n’est pas tout. Le média espagnol précise que Brahim Diaz n’a pas hésité non plus à féliciter son coéquipier. Kylian Mbappé s’est considérablement rapproché de l’international marocain depuis son arrivée. Désormais bien intégrée dans le groupe du Real Madrid, la star de 25 ans a l’air d’avoir déjà oublié ses amis du PSG, dont Achraf Hakimi avec qui il était pourtant très proche.