Après l’équipe de France, Mbappé annonce une bonne nouvelle au Real Madrid

Après une trêve internationale assez agitée en équipe de France, Kylian Mbappé faisait son retour sous le maillot du Real Madrid samedi soir face à la Real Sociedad (0-2). Buteur sur penalty, comme Vinicius Jr, le capitaine des Bleus s’est confié sur sa condition physique après la rencontre, qu’il juge de mieux en mieux.

Sous le feu des critiques après la défaite de l’équipe de France contre l’Italie (1-3), puis remplaçant face à la Belgique (2-0), la trêve internationale n’a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé, qui retrouvait samedi soir les terrains sous le maillot du Real Madrid.

Mbappé buteur contre la Real Sociedad

Opposés à la Real Sociedad (0-2), les Merengue se sont imposés sans briller, grâce à deux penalties, le premier transformé par Vinicius Jr et le second par Kylian Mbappé. Si Didier Deschamps a souvent insisté sur le fait que ses joueurs n’étaient pas à 100% physiquement pendant la trêve, le capitaine des Bleus se sent de mieux en mieux.

« Je me sens mieux à chaque match »

« Je me sens mieux à chaque match. Je comprends ce dont l'équipe a besoin, l'entraîneur, mes coéquipiers », a confié Kylian Mbappé après la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad, dans des propos relayés par AS.