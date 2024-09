Real Madrid : Grandes retrouvailles, Mbappé avait tout prévu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Kylian Mbappé va déjà revenir en France ! En effet, le tirage au sort de la Ligue des champions a offert deux affiches au Real Madrid dans l’Hexagone. Les Madrilènes se déplaceront à Brest et surtout à Lille où l’ancien attaquant du PSG affrontera Ethan Mbappé, son petit frère. Et à en croire Olivier Létang, Kylian Mbappé avait tout vu.

Mbappé avait prévenu Létang

« On en avait parlé avec Kylian avant le troisième tour préliminaire contre Fenerbahçe. Il nous avait dit de déjà nous qualifier... On est assez proches. Pour les deux frères, c'est extraordinaire de se recroiser aussi vite et en Ligue des champions. On en rêvait tous. C'est encore une histoire dans l'histoire. Je vais aussi retrouver Carlo Ancelotti que j'avais croisé au PSG (quand il était directeur sportif) et même Thiago Motta avec la Juventus Turin. Tout ça est formidable », assurait ainsi le président du LOSC dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«L'objectif était de se qualifier»

« On vendra chèrement notre peau contre tous les adversaires. Il faut qu'on soit à la hauteur. Tout dépendra avec quel mental nous aborderons ces matches. Il ne faut pas que ce soit le même qu'hier soir face au Slavia à Prague (2-1). Sinon, on va se faire souffler dessus. Il va falloir retrouver des couleurs. Mais l'objectif était de se qualifier. Les joueurs l'ont fait », ajoute Olivier Létang. Reste désormais à savoir lequel des frères Mbappé s'imposera.