Mbappé doit relever un défi titanesque au Real Madrid

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid afin de continuer à écrire son histoire. Logiquement, l’ancienne vedette parisienne a été comparée plus d’une fois à Cristiano Ronaldo. Son trio avec Vinicius Jr et Rodrygo rappelle pour certains la BBC que formait le Portugais avec Gareth Bale et Karim Benzema. Mais pour atteindre les chiffres réalisés par ces trois hommes, le Français va devoir se transcender.

Après de nombreuses années de tentatives, le Real Madrid a finalement réussi à obtenir la signature de Kylian Mbappé. Auteur de deux buts en quatre matchs avec les Merengue en championnat, l’ancien buteur du PSG espère logiquement atteindre les sommets à Madrid. Vu par certains comme le successeur de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole, Mbappé constitue avec Rodrygo et Vinicius Jr un trio de choc en attaque.

Mercato - Real Madrid : Il refuse une offre «en or» pour Mbappé ! https://t.co/RLa7xL0Z7t pic.twitter.com/VhVotX3Hxn — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

« Je suis curieux de savoir quel Madrid gagnerait »

Pour certains, cette association n’est pas sans rappeler celle de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, et Gareth Bale. Les trois hommes ont marqué de leur empreinte le football européen, et les supporters madrilènes aimeraient retrouver un tel florilège de talent en attaque. Ancien joueur du Legia Varsovie, qui a affronté le Real Madrid en 2016-2017, Jakub Rzezniczak aimerait voir l’ancienne équipe de la « Casa Blaca » affronter celle de la saison actuelle : « Ils étaient très forts. Incroyables. Et maintenant... Ils l'étaient aussi ! C'est différent. Je n'ose pas me prononcer. Je pense que le Real Madrid était très fort. L'actuel aussi, mais je dirais que je suis un peu plus de la génération précédente. Cristiano Ronaldo, Benzema, Kroos ? Pour moi, ce sont des joueurs d'un calibre supérieur à ceux d'aujourd'hui. Je suis curieux de savoir quel Madrid gagnerait. Celui d'il y a huit ans ou celui d'aujourd'hui ? », a lâché ce dernier auprès de AS.

Des chiffres inatteignables pour Mbappé ?

Mais si Kylian Mbappé veut marcher sur la peau de son idole et recréer un trio de légende à Madrid, le joueur de 25 ans va devoir se dépasser. En effet, comme le précise AS, les chiffres sont stratosphériques. En cinq années de collaboration avec Bale et Benzema, Ronaldo a inscrit 249 buts, Benzema 105, et Bale 88 pour un total de 442 réalisations. Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo sont prévenus.