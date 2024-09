Mbappé - Real Madrid : Malaise en vue avec un coéquipier ?

Pierrick Levallet

Depuis qu’il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à réellement prendre ses marques. Les prestations de la star de 25 ans sont plutôt décevantes malgré ses trois buts en cinq matchs. Carlo Ancelotti envisagerait ainsi un changement majeur pour lui permettre de s’épanouir, mais cela pousserait Rodrygo sur le banc. Et cela pourrait provoquer un certain malaise.

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid n’ont pas été aussi étincelants qu’espéré. Le capitaine de l’équipe de France peine à prendre ses marques chez les Merengue depuis son départ du PSG. De ce fait, Carlo Ancelotti chercherait une solution pour lui permettre de s’épanouir davantage. Le technicien italien envisagerait ainsi de changer de dispositif pour passer en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 plutôt qu’en 4-3-3.

Rodrygo bientôt poussé sur le banc ?

Cependant, ce changement pourrait pousser Rodrygo sur le banc des remplaçants afin de faire de la place à Kylian Mbappé comme le rapporte MARCA. L’international brésilien, déjà victime du transfert de la star de 25 ans depuis son arrivée, devrait encore être sacrifié au profit du natif de Bondy. Et l’attaquant de 23 ans en aurait assez.

Un malaise s'installe au Real Madrid

En effet, Rodrygo commence à sentir qu’il n’est plus considéré à sa juste valeur au Real Madrid. L’international auriverde s’est donc plaint devant les médias à quelques reprises depuis le début de saison. Un certain malaise semble s’installer du côté de Rodrygo. Et Kylian Mbappé en serait indirectement la cause. À voir si le Real Madrid saura régler ce problème pour éviter qu’il ne se transforme en clash d’ici quelques semaines.