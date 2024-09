Real Madrid : La grande annonce de Mbappé en privé !

Pierrick Levallet

Les débuts de Kylian Mbappé n’ont pas vraiment été convaincants. Et ses performances en équipe de France n’ont pas joué en sa faveur non plus. Le capitaine des Bleus est néanmoins revenu de la trêve internationale avec un esprit revanchard. Le natif de Bondy a notamment fait savoir qu’il comptait réaliser de grandes choses à partir de maintenant.

En quittant le PSG pour signer libre au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière. Mais les débuts de la star de 25 ans chez les Merengue. Auteur de trois buts en cinq matchs, le natif de Bondy ne se montre pas vraiment convaincant dans le jeu. Et ses prestations en équipe de France ont laissé à désirer.

Mbappé déjà critiqué en Espagne

Résultat : Kylian Mbappé s’est retrouvé sous le feu des critiques ces derniers jours. Certains lui reprochent son manque d’engagement criant depuis quelques mois, d’autres estiment qu’il n’a plus le niveau pour s’imposer dans un grand club. L’attaquant du Real Madrid aurait donc fait une grande annonce en privé.

Mbappé veut se relancer au Real Madrid

Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé entend marquer les esprits par ses performances, à commencer par le match contre la Real Sociedad ce samedi soir. Le Real Madrid va enchaîner sept matchs jusqu’à la prochaine trêve internationale, et la star de 25 ans souhaite être buteur à chaque fois. Kylian Mbappé aurait même fait savoir à ses proches qu’il voulait réaliser de grandes choses à partir de maintenant. Le Real Madrid est à la recherche d’un héros, le club l’a peut-être trouvé.