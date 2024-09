Real Madrid : Après le transfert de Mbappé, Ancelotti lâche une confidence

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après six derniers mois très compliqués du côté du PSG, Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid plein d’ambitions. S’il a pu acquérir à tort ou à raison une réputation de déstabilisateur de vestiaire, l’attaquant français semble pleinement intégré au sein des Merengue, alors que Carlo Ancelotti a affirmé que l’ambiance dans la capitale espagnole était au beau fixe.

Le Real Madrid dispose assurément de l’un des plus beaux effectif d’Europe. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG, le club madrilène peut se permettre d’aligner des vedettes offensives comme Mbappé donc, mais aussi Vinicius Jr, Jude Bellingham, ou encore Rodrygo.

Danger pour le vestiaire du Real Madrid ?

Forcément, le cocktail met du temps à prendre forme. Le Real Madrid a déjà concédé deux matchs nuls en quatre rencontres de championnat, et a lâché de précieux points dans la course au titre. Carlo Ancelotti est mis au défi, l’Italien devant réussir à faire cohabiter toute cette armada offensive, tout en proposant un football offensif et attrayant. Avec des derniers mois compliqués au PSG, beaucoup redoutaient l’impact de l’arrivée de Kylian Mbappé au sein du vestiaire de la « Casa Blanca ».

Ancelotti rassure tout le monde

Mais alors que le Real Madrid s’apprête à reprendre du service ce samedi soir face à la Real Sociedad (21h), Carlo Ancelotti s’est montré plutôt rassurant à ce propos. « L’ambiance dans le vestiaire est incroyable », a lâché l’entraîneur italien en conférence de presse ce vendredi. Reste désormais à savoir si cette symbiose perdurera...