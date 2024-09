Real Madrid : Mbappé a déjà remplacé son pote du PSG !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été. Le capitaine de l’équipe de France a quitté le PSG pour signer libre au Real Madrid. Le natif de Bondy a notamment laissé derrière lui Achraf Hakimi, son grand pote chez les Rouge-et-Bleu. Le champion du monde 2018 semble d’ailleurs s’être trouvé un nouveau meilleur ami chez les Merengue.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. Après sept ans passés dans la capitale, le capitaine de l’équipe de France a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Le champion du monde 2018 a alors refusé de prolonger son contrat et a signé libre au Real Madrid dans la foulée. Kylian Mbappé a ainsi laissé derrière lui Achraf Hakimi, son grand pote au PSG.

Brahim Diaz, le nouvel ami de Mbappé ?

Mais le natif de Bondy semble s’être trouvé un nouveau meilleur ami au Real Madrid. Comme le rapporte SPORT, une grande complicité serait née entre Kylian Mbappé et Brahim Diaz. Pleine d’humilité à son arrivée, la star de 25 ans se serait particulièrement rapprochée de l’autre international marocain. Ce dernier aurait d’ailleurs facilité son intégration dans le groupe.

Une complicité est née au Real Madrid

Le média espagnol précise que Kylian Mbappé et Brahim Diaz seraient presque tout le temps ensembles. Les deux joueurs partageraient de nombreux exercices à l’entraînement et se lanceraient surtout des défis permanents. Leur relation se serait aussi renforcée en-dehors du terrain puisqu’ils auraient dîné plus d’une fois en bons amis. À peine parti du PSG, Kylian Mbappé semble avoir déjà remplacé Achraf Hakimi.