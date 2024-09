Real Madrid - équipe de France : Hanouna attaque violemment Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le cas de Kylian Mbappé est au coeur de nombreuses discussions actuellement. Le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France voit notamment les critiques se multiplier dans la presse. Le Madrilène n’est même pas épargné par les médias français. Ça a encore été le cas ce mercredi sur l’antenne d’Europe 1 avec Cyril Hanouna qui a dézingué Mbappé en direct.

Cela fait maintenant près d’un an que Kylian Mbappé vit des moments compliqués. D’abord mis à l’écart et intégré au loft des indésirables au PSG, le Français a ensuite dû gérer son conflit avec Nasser Al-Khelaïf, président du club de la capitale. Mbappé a depuis rejoint le Real Madrid, mais son niveau est toujours loin de ce qu’il avait pu montrer. On l’a encore vu avec l’équipe de France lors de cette trêve internationale. Cela s’accompagne alors de nombreuses et virulentes critiques dans les médias. C’est d’ailleurs au tour de Cyril Hanouna de se lâcher sur Kylian Mbappé.

« Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France »

C’est au micro de son émission sur Europe 1 que Cyril Hanouna a balancé sur Kylian Mbappé. Le présentateur a alors lâché : « Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France. Plus personne ne veut jouer avec lui. Ils n’en peuvent plus de Kylian Mbappé. Ils disent tous qu’ils jouent beaucoup mieux sans lui ».

« Tous les coéquipiers ont du mal avec Kylian Mbappé »

« Ils ont fait un bien meilleur match contre la Belgique, où il n’était pas dans l’équipe. Lors de l’Euro, Didier Deschamps a beaucoup misé sur Kylian, il a fait un Euro catastrophique. Kylian n’a pas fait un bon match pendant l’Euro. C’est vrai qu’aujourd’hui, tous les coéquipiers ont du mal avec Kylian Mbappé », a enchainé Cyril Hanouna sur le cas Kylian Mbappé, qui ne ferait donc visiblement plus l’unanimité auprès de ses coéquipiers en équipe de France. Cela sera-t-il le cas du côté du Real Madrid, club qu’il vient de rejoindre ? Affaire à suivre…