Real Madrid : Le calvaire continue pour ce pote de Mbappé ?

Le Real Madrid n’a pas apprécié la récente trêve internationale. Plusieurs joueurs sont revenus blessés, comme Aurélien Tchouaméni. L’ancien joueur de l’AS Monaco a toujours un souci avec le métatarse de son pied gauche et il pourrait être absent encore quelques jours, au contraire de ses coéquipiers Ferland Mendy et Eder Militao qui devrait rapidement être de retour sur les terrains.

Le Real Madrid n'a pas beaucoup recruté cet été et cela pourrait poser problème à terme. Au milieu de terrain, Toni Kroos a pris sa retraite et Jude Bellingham pourrait être encore absent une semaine. Même problème pour Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni.

Mendy et Militao aptes pour la Real Sociedad

Ce mercredi, Marca révèle que la blessure d’Eder Militao est déjà de l’histoire ancienne. L’international brésilien avait subi une blessure à la cuisse lors du rassemblement avec le Brésil, ce qui avait mis le Real Madrid en colère. Mais il serait désormais apte à jouer le prochain match, ce samedi, face à la Real Sociedad. Son coéquipier en défense, Ferland Mendy, pourrait aussi être aligné.

Tchouaméni encore absent ?

En revanche, pour Aurélien Tchouaméni, le retour sur les terrains n’est pas encore pour tout de suite. Le milieu de terrain français est toujours blessé au pied, lui qui a des problèmes au métatarse. Lui qui est si sensible à ce niveau là, le Real Madrid ne prendra pas de risque.