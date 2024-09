Real Madrid : Mbappé éclipsé par un phénomène à 120M€ ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a frappé un grand coup cet été sur le mercato avec l’arrivée libre de Kylian Mbappé. Le club madrilène a bouclé cette signature d’ampleur galactique pour renforcer son attaque. Mais le FC Barcelone ne semble pas effrayé pour autant. Les Blaugrana seraient même persuadés que Lamine Yamal finira par l’éclipser.

Plutôt discret sur le mercato, le Real Madrid a malgré tout frappé un grand coup sur le marché des transferts. Le club madrilène a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé après de nombreuses années d’attente. Le capitaine de l’équipe de France ne souhaitait pas prolonger au PSG. Les Merengue en ont donc profité pour le signer libre cet été.

Lamine Yamal va surpasser Mbappé ?

Le FC Barcelone ne serait toutefois pas plus impressionné que cela comme le rapporte MARCA. Les Blaugrana sont persuadés que Lamine Yamal finira par éclipser Kylian Mbappé cette saison. Les dirigeants catalans accordent une grande confiance en lui. La valeur du phénomène espagnol atteint les 120M€, et le Barça est certain qu’elle grimpera rapidement, au point de dépasser celle de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid ne tremble pas

Reste maintenant à voir si Lamine Yamal réalisera une grande saison après son Euro 2024 remarquable. Kylian Mbappé, lui, peine à prendre ses marques au Real Madrid pour le moment. Les dirigeants madrilènes ne sont toutefois pas inquiets et veulent laisser le temps au capitaine de l’équipe de France de s’adapter à son nouvel environnement. À suivre...