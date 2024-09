Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole prévoit déjà un changement de taille !

Pierrick Levallet

Cet été, le Real Madrid a sans doute bouclé le plus joli coup du mercato en signant Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a pris le numéro 9 pour sa première saison chez les Madrilènes. Mais il pourrait en changer dès l’été prochain, surtout si Luka Modric s’en va et laisse son numéro 10 vacant.

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato cet été. Le club madrilène s’est attaché les services de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France avait décidé de ne pas prolonger au PSG et s’est donc engagé librement chez les Merengue. Le champion du monde 2018 a pris le numéro 9 pour sa première saison à la Casa Blanca, tout comme un certain Cristiano Ronaldo en 2009.

Mbappé va prendre le 10 de Modric ?

Mais Kylian Mbappé pourrait très vite en changer. Comme le rapporte Relevo, le natif de Bondy pourrait récupérer le numéro 10 de Luka Modric si jamais ce dernier s’en va à l’issue de la saison. Aucun autre joueur ne devrait d’ailleurs le réclamer. Le vestiaire du Real Madrid devrait laisser le champ libre à Kylian Mbappé pour faciliter son intégration dans le groupe.

Modric vit un malaise au Real Madrid

Reste maintenant à voir si Luka Modric ne finira pas par prolonger en cours de saison. Son contrat actuel expire en juin prochain, et son statut a radicalement changé dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Le joueur de 39 ans a vu son temps de jeu être considérablement réduit et vivrait un certain malaise ces derniers temps. À suivre...